Batı Şeria'daki Silahlı Saldırıda 2 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Kanlı Saldırı: 2 Asker Öldü, 6 Yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, birisi binbaşı Ofer Yung olmak üzere 2 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Saldırının, isyancı bir şahıs tarafından Ürdün Vadisi'ndeki bir askeri kontrol noktasına düzenlendiği belirtiliyor. Söz konusu şahsın, Taysir kontrol noktasında görevli 11 asker ve bir komutanla dakikalarca çatıştığı ifade edildi.

Çatışmanın Detayları ve Sonrası

Yaşanan çatışmadan sonra, saldırganın gece boyunca karakolun çevresinde keşif faaliyetleri yaptığı ve M16 piyade tüfeği ile iki şarjör taşıdığı bildirildi. Ayrıca, üzerinde bir hücum yeleği bulunduğu kaydedildi.

Olay sonrası, saldırganın kaçmaya çalışırken bir insansız hava aracı tarafından takip edildiği, sonrası da İsrail askerleri tarafından atılan el bombasının isabet etmesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu saldırı, Batı Şeria'daki gerginliği bir kez daha artırırken, bölgedeki güvenlik durumu endişe verici bir hal alıyor.