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Batman'da 7. Kattan Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Batman'da özel bir firmanın temizlik görevlisi Ayşe A., 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:09
Batman'da 7. Kattan Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Batman'da Trajik Olay: Temizlik Görevlisi 7. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Ayşe A., bir iş merkezinin 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, bir inşaat firmasında çalıştığı esnada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe A., iş yerinde bulunduğu sırada aniden dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayın ardından, durum hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi ve polis kuvvetleri de olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayşe A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İş yerinin güvenlik kameraları incelenirken, yaşanan kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.

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