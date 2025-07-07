Batman'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Suç Oranlarında Düşüş

Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı, Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Gökçen de katıldı.

Asayiş Olaylarında %13'lük Düşüş

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Canalp, haziran ayında asayiş olaylarında yüzde 13 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti. 2024 yılının Haziran ayındaki 1077 olay sayısı, 2025'te 939'a geriledi. Canalp, asayiş olaylarının yüzde 98'inin aydınlatıldığını vurguladı.

Önemli Suç Kategorilerinde Düşüş

Haziran ayında kişilere karşı işlenmiş kasten yaralama, tehdit ve benzeri suçlara dikkat çeken Canalp, 2024 yılı haziran ayında 344 olay varken 2025 yılında bu sayının 276'ya düştüğünü ifade etti. Ayrıca, iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda da yüzde 15 oranında bir düşüş gözlemlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Narkotik suçlarla mücadelede haziran ayı içerisinde toplam 150 narkotik olayına müdahale edildiğini bildiren Canalp, 159 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyledi. Ayrıca, haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlardaki elde edilen malzeme bilgisi dikkat çekici: 15 kilogram skunk, 4 kilogram esrar ve 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadelede Başarı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 83 olaya müdahale edildi ve 72 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 6 aylık dönemde ise 534 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele

Siber suçlarla mücadele alanında da haziran ayında toplam 137 olaya müdahale edildi ve 21 şüpheli tutuklandı. Son bir yılda ise 1539 olaya müdahale edilmiş ve 211 şahıs tutuklanmıştır.

Vali Canalp, terörle mücadele odaklı çalışmalar hakkında da bilgi vererek 11 olayda 14 şahsa adli işlem yapıldığını ve bu şahısların 2'sinin tutuklandığını ifade etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp (ortada) başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba (solda) ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Gökçen’in (sağda) katılımıyla Valilik'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının ardından Vali Canalp, açıklamalarda bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp (ortada) başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba (solda) ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Gökçen’in (sağda) katılımıyla Valilik'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının ardından Vali Canalp, açıklamalarda bulundu.