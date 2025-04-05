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Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:32
Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Bıçaklı Kavgada Ölü Sayısı 1'e Yükseldi

Batman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, 2 Nisan tarihinde yaşandı ve Cihan T. isimli 35 yaşındaki şahıs bir grup ile yaşanan anlaşmazlık neticesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayın Gelişimi

Valilikten alınan bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından Cihan T., ağır yaralanarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, şehirde büyük bir infial yarattı ve güvenlik güçlerinin soruşturması devam ediyor.

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