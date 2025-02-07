Batman'da Cep Telefonu Gasbı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Cep Telefonu Gasbı Olayında Tutuklama
Batman'da, cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma detayları paylaşıldı.
Güvenlik Kamera İncelemeleri
Ekiplerin, 33 işyerinden elde edilen 78 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği belirtildi. Asayiş ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Adli Süreç
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.