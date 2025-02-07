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Batman'da Cep Telefonu Gasbı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da cep telefonunu gasp eden 2 şüpheli, emniyetin başarılı çalışması sonucunda tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:23
Batman'da Cep Telefonu Gasbı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Cep Telefonu Gasbı Olayında Tutuklama

Batman'da, cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma detayları paylaşıldı.

Güvenlik Kamera İncelemeleri

Ekiplerin, 33 işyerinden elde edilen 78 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği belirtildi. Asayiş ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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