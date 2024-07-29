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Batman'da Feci Kaza: 4 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Batman'da meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:21
Batman'da Feci Kaza: 4 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Batman'da Dört Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza

Batman-Siirt kara yolunda meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Kazaya, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın yayalara çarpması sebep oldu.

Kazanın Detayları

Dün akşam saat 22.15 sıralarında gerçekleşen kazada, yola çıkmaya çalışan yayaların hedef alındığı bildirildi. Bu korkunç kazada, 48 yaşındaki Süleyman O., 40 yaşındaki İlyas O., 3 yaşındaki Denhir O. ve 12 yaşındaki Sefa O. hayatını kaybetti. Ayrıca, 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Tutuklandı

Olay sonrası güvenlik güçlerine teslim olan sürücü M.A.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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