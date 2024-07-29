Batman'da Feci Kaza: 4 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Batman'da Dört Kişinin Hayatını Kaybettiği Kaza
Batman-Siirt kara yolunda meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Kazaya, M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın yayalara çarpması sebep oldu.
Kazanın Detayları
Dün akşam saat 22.15 sıralarında gerçekleşen kazada, yola çıkmaya çalışan yayaların hedef alındığı bildirildi. Bu korkunç kazada, 48 yaşındaki Süleyman O., 40 yaşındaki İlyas O., 3 yaşındaki Denhir O. ve 12 yaşındaki Sefa O. hayatını kaybetti. Ayrıca, 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Tutuklandı
Olay sonrası güvenlik güçlerine teslim olan sürücü M.A.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.