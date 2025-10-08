Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı; 27,53 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:33
Operasyon ve ele geçirilenler

Valilik açıklamasına göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu sattıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 27,53 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda, 27.53 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

