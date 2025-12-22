DOLAR
Bayburt Oruçbeyli'de 5 Kurdun Köpeği Tuzağa Çekme Anı Kamerada

Bayburt Oruçbeyli'de 5 kurdun bir köpeği tuzağa çekmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köy sakinleri kurtların yerleşimlere yaklaşmasından endişe ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:29
Güvenlik kamerası görüntüleri kurtların planlı avlanma taktiğini gösterdi

Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli köyü'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan bir sürünün yerleşim alanına indiğini ortaya koydu.

Görüntülerde, 5 kurdun bir köpeği hedef aldığı; sürüden ayrılan bir kurdun köpeğin dikkatini çektiği ve peşinden gelmesini sağladığı, bu esnada çevrede gizlenen diğer kurtların harekete geçtiği görülüyor.

Köpeğin ana yoldan uzaklaşmasıyla birlikte yol kenarında pusuda bekleyen diğer dört kurdun kısa sürede gözden kaybolduğu anlar kameraya yansıyor. Olay, bölge sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı.

Köy sakinleri, son dönemde kurtların yerleşim alanlarına yaklaşmasından ve hayvanlara zarar verme ihtimalinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

