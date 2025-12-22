Sarıkamış Şehitleri Keçiören'de Dualarla Anıldı

Keçiören Belediyesi ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu iş birliğinde, Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerler anısına düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Kalaba Kent Meydanı’ndaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duanın okunmasıyla sürdü.

Başkan Özarslan'ın Mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sarıkamış’ta yaşanan o elim olayda, şehitlik dergahında göğsümüze bastığımız kahramanlarımızı anmaktan, şühedanın aziz hatırasını yaşatmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burada asıl önemli olan, Sarıkamış’ta şehit düşen askerlerimizin bizlere kazandırdığı milli ve manevi değerlerdir. Onların bizlere bıraktığı inanç, fedakarlık ve vatan sevgisi, tarih boyunca yolumuzu aydınlatan bir meşale olmuştur. Ay yıldızlı şanlı Türk bayrağımız, onların inancı, mücadelesi ve canları pahasına yazdıkları destanla yücelmiştir."

Özarslan sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bir kez daha görüyoruz ki şehitlerimizin fedakârlıkları asla unutulmayacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Onlar, tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gibi hak, hukuk ve adalet yolunda canlarını feda etmişlerdir. Bizler de çocuklarımızı bu inançla, milli ve manevi değerlerle yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Gaflette olanlara şunu tekrar hatırlatıyoruz: Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne mutlu Türk’üm diyene."

Anma Programı ve Katılımcılar

Program sonunda, şehitlerin savaştaki zorluklarına dikkat çekmek amacıyla katılımcılara kavurga, lokma ve hoşaf ikram edildi.

Anma programına katılan isimler arasında Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 27. Dönem Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili ve Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Anahtar Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Yadigar Yolcu, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İyi Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Demokrat Parti Keçiören İlçe Başkanı Ahmet Kaya, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

