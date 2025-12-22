DOLAR
Karabiga'da 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi Gecesi

Karabiga Belediyesi 31 Aralık 2025'te Karabiga Kapalı Düğün Salonu'nda Mekke'nin Fethi Programı düzenliyor; sohbet, ezgi ve Kur'an tilavetiyle manevi bir gece olacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:48
Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi Programı, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Karabiga Kapalı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gece, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek manevi bir atmosfer sunacak.

Program ve Konuklar

Programa Gazeteci-Yazar Abdurrahman Uzun, Ayasofya Camii Müezzini Selman Kızmaz ve Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan katılacak; sohbetleri, ezgileri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile geceye anlam katacaklar.

Başkan Ahmet Elbi, davette şöyle konuştu: "Mekke’nin fethinin taşıdığı derin anlamı ve kardeşlik ruhunu birlikte idrak edeceğimiz bu özel gecede tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız".

Manevi atmosferiyle gönüllere dokunması hedeflenen program, her sene olduğu gibi Karabiga'da yılın en anlamlı buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

