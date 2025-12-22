Karabiga'da 31 Aralık'ta Mekke'nin Fethi Gecesi

Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi Programı, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Karabiga Kapalı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gece, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek manevi bir atmosfer sunacak.

Program ve Konuklar

Programa Gazeteci-Yazar Abdurrahman Uzun, Ayasofya Camii Müezzini Selman Kızmaz ve Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan katılacak; sohbetleri, ezgileri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile geceye anlam katacaklar.

Başkan Ahmet Elbi, davette şöyle konuştu: "Mekke’nin fethinin taşıdığı derin anlamı ve kardeşlik ruhunu birlikte idrak edeceğimiz bu özel gecede tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız".

Manevi atmosferiyle gönüllere dokunması hedeflenen program, her sene olduğu gibi Karabiga'da yılın en anlamlı buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

