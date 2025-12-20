2026'de Yoğurt, Ayran ve Turşu: Fermente Gıdalar Trend Oluyor

Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezleri yoğurt, ayran ve turşu, 2026'da tüketim trendlerinde belirgin bir artış gösteriyor. Bu eğilimi Medicana International Ankara Hastanesi Feel Well Beslenme ve Yaşam Tasarımı bölümü Diyetisyen Sena Nur Doğan aktarıyor.

Doğan, tüketici tercihlerindeki değişimi şöyle özetliyor: "İnsanlar bu gıdaları artık yalnızca sindirim için değil, bağışıklık, ruh hali ve enerji üzerindeki etkileri nedeniyle tercih ediyor; böylece kültürel tarifler modern dokunuşlarla yeniden popülerleşiyor".

Bağırsak sağlığı ve nostaljik lezzetlerin geri dönüşü

Doğan, 2026'da nostaljik tatların ve geleneksel pişirme tekniklerinin öne çıkacağını vurguluyor ve şu tespitleri paylaşıyor:

"Bu yılın en güçlü sağlık temalarından biri bağırsak sağlığı. Mikrobiyom dostu ürünler, prebiyotik lifler, fermente gıdalar ve doğal probiyotik içeren seçenekler giderek daha fazla tercih ediliyor. Yoğurt, ayran, turşu gibi kültürümüzde var olan gıdalar modern beslenme trendlerinin yıldızı haline geliyor. 2026’da sağlıklı beslenme ‘yasaklar’ üzerinden ilerleyen katı bir sistem olmaktan çıkıyor. Yerini; tat duyusunu tatmin eden, dokularla oynayan, nostaljik lezzetleri modern yorumlarla yeniden sunan bir beslenme kültürü alıyor. Fermente gıdalar, bakliyatlar, ev yapımı soslar, eski pişirme teknikleri ve yerel malzemelerle hazırlanan yemekler güçlü bir geri dönüş yapıyor."

Sığır yağı talebi artıyor

Geleneksel tat arayışının bir sonucu olarak sığır yağı yeniden gündeme geliyor. Doğan bu konudaki uyarısını şöyle dile getiriyor:

"Bir zamanlar geleneksel yemek pişirmenin temel unsurlarından biri olarak yüksek dumanlanma noktası ve zengin aromasıyla değer verilen sığır yağı, alternatif yağ arayışındaki tüketiciler tarafından yeniden keşfediliyor. Ancak sığır yağı doymuş bir yağdır. Yüksek doymuş yağ alımı, kalp ve damar hastalıkları riskiyle ilişkilidir; bu nedenle az miktarda tüketilmesi en sağlıklısıdır".

Proteinli ve fonksiyonel içeceklerde yükseliş

İçecek kategorisinde de fonksiyonellik ön plana çıkıyor. Doğan, tüketicilerin beklentilerini ve üretici eğilimlerini şöyle anlatıyor:

"Elektrolit destekli sular, proteinli içecekler, prebiyotik içeren soğuk çaylar, mantar özleri ve zihinsel dengeyi hedefleyen bitkisel karışımlar her zamankinden daha popüler. Tüketici, içtiği her ürünün kendisine ne sağladığını bilmek istiyor. Bu durum, üreticileri daha sade içeriklere, daha net amaçlara ve daha şeffaf etiketlere yönlendiriyor. Günümüz gıda trendleri, sağlıklı beslenmenin yalnızca makro ve mikro besin dengesiyle sınırlı olmadığını; keyif, sürdürülebilirlik, duygusal iyilik hali, kültürel bağlar ve pratik yaşamla uyumlu bir bütünlük sunması gerektiğini gösteriyor. 2026; bedeni besleyen, zihni destekleyen ve gezegene saygı duyan daha bütüncül bir beslenme yılı olacak."

Öne çıkan ana temalar: fermente gıdalar, mikrobiyom desteği, nostaljik-lezzetlerin modern yorumu, protein ve fonksiyonel içecekler, çevresel ve duygusal sürdürülebilirlik.

MEDİCANA INTERNATİONAL ANKARA HASTANESİ FEEL WELL BESLENME VE YAŞAM TASARIMI BÖLÜMÜ DİYETİSYEN SENA NUR DOĞAN