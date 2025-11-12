Bayburt’ta 'Kara Elmas' Trüf Mantarı Keşfi

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, doğanın nadide lezzetlerinden olan ve gastronomide 'ormanların kara elması' diye anılan trüf mantarını Bayburt'ta keşfetti.

Meşelik ve kavaklık alanlarda yapılan arazi incelemelerinde, toprağın altında ağaç kökleriyle simbiyotik yaşayan bu değerli mantarın varlığı tespit edildi. Bulgunun ardından envanter çalışmaları başlatıldı.

Detaylı Tür Tespiti ve Yayılış İncelemesi

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki trüf mantarının tür tespiti ve yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla detaylı incelemeler yapıyor.

Yoğun aroması ve nadir bulunmasıyla bilinen trüf mantarı, Bayburt'un ekolojik çeşitliliğine katkı sağlamasının yanı sıra kırsal ekonomi için de potansiyel bir değer taşıyor.

Resmi Açıklama

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: 'Bayburt ilimizde meşelik ve kavaklık ormanlarımızda toprağın altında yetişen trüf mantarı keşfedilerek, orman bölge müdürlüğümüzce envanter çalışmalarına başlandı' denildi.

Çalışmalar sürüyor; tür tespiti ve yayılış raporunun sonuçları ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

BAYBURT ‘KARA ELMAS’ İLE TANIŞACAK