Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı

Sakızlı köyü yol ayrımında trafik kazası

Bayburt-Demirözü kara yolunun Sakızlı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, H.E. (24) idaresindeki 34 FTS 780 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden M.Y. (43) yönetimindeki 06 BPE 937 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki çeşmeye çarparak durdu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.E. ile beraberindeki E.E. ve panelvan sürücüsü M.Y. ile yanındaki M.A. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

