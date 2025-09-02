DOLAR
Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı

Bayburt-Demirözü kara yolunun Sakızlı köyü yol ayrımında otomobil ile panelvan çarpıştı; 4 kişi yaralandı, yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:55
Sakızlı köyü yol ayrımında trafik kazası

Bayburt-Demirözü kara yolunun Sakızlı köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, H.E. (24) idaresindeki 34 FTS 780 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden M.Y. (43) yönetimindeki 06 BPE 937 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki çeşmeye çarparak durdu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.E. ile beraberindeki E.E. ve panelvan sürücüsü M.Y. ile yanındaki M.A. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

