DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,61 -0,5%
ALTIN
6.174,31 -1,16%
BITCOIN
3.749.651,37 0,93%

Bayburt’ta Umre Hazırlık Semineri Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Kaleardı Kur’an kursunda 'Umre Hazırlık Semineri' düzenleyerek ibadet ve pratik bilgiler aktardı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:15
Bayburt’ta Umre Hazırlık Semineri Düzenlendi

Bayburt’ta Umre Hazırlık Semineri Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik 'Umre Hazırlık Semineri' düzenlendi.

Program ve İçerik

Kaleardı Kur’an kursunda gerçekleştirilen seminerde, umre yolculuğu öncesinde vatandaşların ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

İl Müftüsü Bayram Danacı, umre ibadetinin dini anlamı, yapılışı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktardı.

Sunumlar ve Pratik Bilgiler

Seminerde ayrıca Müftü Yardımcıları Nurettin Akgül, İlim Tatlı ile Şube Müdürü Ömer Turan tarafından umrenin menasiki, ibadet esnasında uyulması gereken kurallar ve yolculuk sürecine ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

Vurgulanılan Konular ve Temenniler

Etkinlikte ibadet bilinci, umre ibadeti, umre yolculuğu öncesinde maddi ve manevi hazırlıklar ile temel sağlık bilgileri konuları ele alındı. Müftü Danacı, kutsal topraklara gidecek umre yolcularına iyi temennilerde bulundu.

BAYBURT’TA UMRECİLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA UMRECİLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA UMRECİLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor
2
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Yıl Sonu Değerlendirmesi
3
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı
4
Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı
5
Sakarya'da Kışın Şifası: Boza Tezgahlarda
6
Talas’ta Geleceğin Kodları BAYKAR Mühendisleriyle Yazılıyor
7
Aydın Şehir Hastanesi'nde İlk Yatanlar: Dr. Eser Şenkul Hastaları Ziyaret Etti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi