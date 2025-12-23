Bayburt’ta Umre Hazırlık Semineri Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik 'Umre Hazırlık Semineri' düzenlendi.

Program ve İçerik

Kaleardı Kur’an kursunda gerçekleştirilen seminerde, umre yolculuğu öncesinde vatandaşların ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

İl Müftüsü Bayram Danacı, umre ibadetinin dini anlamı, yapılışı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktardı.

Sunumlar ve Pratik Bilgiler

Seminerde ayrıca Müftü Yardımcıları Nurettin Akgül, İlim Tatlı ile Şube Müdürü Ömer Turan tarafından umrenin menasiki, ibadet esnasında uyulması gereken kurallar ve yolculuk sürecine ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı.

Vurgulanılan Konular ve Temenniler

Etkinlikte ibadet bilinci, umre ibadeti, umre yolculuğu öncesinde maddi ve manevi hazırlıklar ile temel sağlık bilgileri konuları ele alındı. Müftü Danacı, kutsal topraklara gidecek umre yolcularına iyi temennilerde bulundu.

