Bayramda Trafik Kazalarında Can Kaybı: 27 Ölü 3619 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 619 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin 3. gününde 663 trafik kazasının kaydedildiğini belirtti. Bu kazalarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1120 kişinin yaralandığını vurguladı.

Yerlikaya, “Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bayram tatilinde denetimlerini sürdürdüğünü belirten Bakan, “Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 tarihinde trafik ekiplerimizce 528 bin 654 aracın denetlendiğini, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldığını” açıkladı. Denetimlerin amacının kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, ülkemizdeki herkesin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.