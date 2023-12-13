Bayramiç Barajı'nda 2 ayda rekor artış

Çanakkale'de bulunan Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın doluluk oranlarında son iki ayda yüzde 60 artış görüldü.

Bayramiç Barajı'nda 2 ayda rekor artış
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Türkiye'nin son yıllarda en çok sorun yaşadığı konulardan birisi kuraklık barajları uzun bir süredir etkisi altına almış durumdaydı. Son yılların en kurak günlerinin yaşandığı bu dönemde Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 8,5 seviyesine gerilemişti.  Mitolojide "Bin Pınarlı İda" adı ile geçen baraj Kaz Dağları'ndan beslenen barajın doluluk seviyesindeki bu düşüş sebebi ile tarım sulamalarına da kapatılmıştı. 

Çanakkale yurt genelinde etkili olan yağışlardan nasibini aldı. Son günlerdeki artan yağışlar baraj doluluk oralarına pozitif katkı sağladı. 2 aydır devam eden yağışlı havaların sonucunda Bayramiç Barajı'nda su seviyesi %60 oranına ulaştı.

Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, baraj seviyesinin yükselmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurgularken çiftçilerin özellikle ekim ve sulama sezonunda su kullanımına dikkat etmelerini istedi.

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