Bayrampaşa'da Kanlı Olay: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı Sonrası İki Can Kaybı

Bayrampaşa'da, araç park etme nedeniyle çıkan bir tartışma kanlı bir sona ulaştı. Altıntepsi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Orhan B. (56) ile dükkan sahibi Lütfü Er (75) arasında park sorunları yüzünden bir gerginlik yaşandı. Tartışma önce kavgaya dönüştü, ardından taraflar ayrıldı.

Olayın Detayları

Dün gerçekleşen tartışmanın ardından, Orhan B. bugün yeniden Lütfü Er'in dükkanının önüne geldi. Burada silahlı saldırıda bulunan Orhan B, dükkan sahibini vurdu. Daha sonra Lütfü Er'in oğlu Ramazan Er'i (54) bıçakladığı sırada, Orhan B. ona da silahla ateş açtı.

Panik ve Müdahele

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıların hastaneye kaldırılmasını sağladı. Ancak, Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Olayı Aydınlatacak

Polis, olayla ilgili incelemelerine devam ederken, olay anına ilişkin çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş görüntüler de mevcut. Görüntülerde, Orhan B'nin silahla dükkana geldiği ve burada bulunanlarla kavga ettiği anlar belirgin bir şekilde yer almakta.