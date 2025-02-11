BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Şırnak'ta Yeni Hizmet Binasını Açtı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut Şırnak'ta

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şırnak'ta partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Şırnak'a gelen Bulut, partisinin Atatürk Mahallesi'ndeki il binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende Birlik ve Beraberlik Mesajı

Törende konuşan Bulut, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bulut, "Gazze'de, Filistin'de, Yemen'de ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimizi soykırıma tabi tutmak istiyorlar." diyerek, Gazze'nin ve Filistin'in bağımsızlığına kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Üye Sayısında Artış ve Hizmet Vurgusu

Son günlerde partilerinin üye sayısının arttığını ifade eden Bulut, sahada parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini açıkladı. Ayrıca, Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğluna da değinerek, Yazıcıoğlu’nun izinde Türkiye'ye hizmet edeceklerini söyledi.

"İnsanımızla hemhal olacağız. Türk ve İslam coğrafyalarına dair sorumluluğu olan bir partiyiz. Tek derdimiz var; devletimize ve milletimize hizmet etmek. Millete olan hizmeti ibadet olarak kabul ediyoruz." diyen Bulut, açılışını yapacakları parti binasının hayırlı olmasını diledi.

Açılış Törenine Katılanlar

Bulut ve partililer, daha sonra kurdele keserek il binasının açılışını yaptı. Açılış törenine, MKYK üyeleri Recep Er ve Mesut Nur, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran, Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Batman İl Başkanı Adem Bağlamış, Siirt İl Başkanı Bahattin Bergen ve Şırnak İl Başkanı Abdülgafur Nas ile partililer katıldı.