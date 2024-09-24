BBP Genel Başkanı Destici'den ATO Başkanı Baran'a Ziyaret

Destici ve Baran'dan Ekonomi ve Ahilik Üzerine Görüşme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile BBP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyarette, Ahi kültürünün önemi ve Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.

Ahilik Haftası Kutlaması

Destici, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Baran ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Ahilik Haftası'nı kutladı. "Ahilik, Anadolu’un en önemli kültürel miraslarından biridir. Bugün, bu ruhu toplum olarak yaşatmamız gereken bir dönemden geçiyoruz," dedi.

Esnaf ve Sanayicilerin Fedakarlıkları

Ayrıca, Mustafa Destici, Türkiye’nin Kovid-19 salgını sonrası yaşadığı ekonomik krizin, esnaf ve sanayiciler üzerinde ağır etkiler yarattığını vurguladı. "Devletin varlığı ve milletin kardeşliği için gösterilen fedakarlıklar önemli," şeklinde konuştu.

Coğrafyanın Tedarik Merkezi Olma Vurgusu

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin coğrafi avantajlarına dikkat çekerek, "Maliyetli coğrafyamızda güçlü olmak zorundayız. ATO olarak üyelerimizin desteklenmesi ve şehirlerimizin ekonomik anlamda yükseltilmesi için çaba gösteriyoruz," açıklamasında bulundu.

Enflasyon ve İleriye Dönük Beklentiler

Baran, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "Pandemiden sonra dünya, Türkiye'nin coğrafyasının tedarik merkezi olabileceğini gördü. Avantajlarımızı kullanarak sorunları aşmayı hedefliyoruz," ifadesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran (solda), Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi (sağda) ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran (solda), Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi (sağda) ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran (solda), Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi (sağda) ziyaret etti.