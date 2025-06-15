BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in İran'a Saldırılarını Kınadı

BBP Genel Başkanı Destici'den İsrail'e Sert Tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını ve reddettiğini ifade etti.

Sivas'ta gerçekleştirilen Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konut Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Destici, Babalar Günü'nü kutlayarak ailenin önemine vurgu yaptı. Destici, "Aile, baba, anne ve çocuklardan oluşur. Dolayısıyla çocukların varlığı da çok kıymetlidir. Ancak gün geçtikçe Türkiye'de çocuk nüfusunda ve doğum oranında ciddi bir düşüş gözlemlenmektedir. Bunu önlemek için toplumu ve gençleri bilinçlendirmek gerekiyor" dedi.

Azerbaycan'ın Milli Gününe Selam

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın milli gününü kutlayan Destici, iki devlet, bir millet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

İsrail'in Saldırganlığına Dikkat Çekti

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman barıştan yanadır. Ancak dünyada kardeşliği bozan yapılar bulunmaktadır. Siyonist ve terörist İsrail, Gazze'de on binlerce masum insanı öldürmüştür. Biz bu durumu bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Destici, "İran'a yapılan saldırılar, Türkiye'ye de yapılacaktır. Biz savunma sanayinde önemli adımlar atıyoruz. Nükleer tesislerimizi kuruyoruz. Türkiye, İHA ve SİHA'lardan füzelerimize kadar büyük atılımlar yapmaktadır. Eğer düşmana karşılık verilmezse, saldırılara uğrayacağımıza herkes emin olmalıdır" şeklinde konuştu.

İsrail'in İkili Standartları

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılar sonrası sivil kayıplar yaşadığını iddia ettiğini belirten Destici, "Eğer hemen yanı başındaki Gazze'ye baksa, utancından ağzını bile açmamalı. Gazze'de 50 binin üzerinde masum insan hayatını kaybetti" dedi. Destici, İsrail'in bu saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısında bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, BBP olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Tören sonrası, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer davetlilerle birlikte temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 5), Sivas'ta, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konut Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 5), Sivas'ta, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konut Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.