BBP Genel Başkanı Destici: PKK'nın Silah Bırakma Çağrısı Yokuşa Sürüyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iftar programında PKK'nın silah bırakma çağrısını eleştirerek, terör örgütünün niyetinin geçici olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:52
BBP Genel Başkanı Destici: PKK'nın Silah Bırakma Çağrısı Yokuşa Sürüyor

BBP Genel Başkanı Destici, Adıyaman'da İftar Programında Konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma çağrısını değerlendiren Destici, Kandil ve KCK'nın bu duruma yönelik yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Destici, "Kandil ve KCK ne dedi; 'bu çağrının yerine gelebilmesi için kongre toplamamız gerekiyor. Kongreyi toplamak için terörist başı Abdullah Öcalan hapisten çıksın gelsin kongreyi toplasın' dedi. Yani işi yokuşa sürüyorlar, geçmişte olduğu gibi," ifadelerini kullandı.

Gazze'de Soykırım İddiaları

İftar programında Gazze'deki durumu da değerlendiren Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Konuyla ilgili olarak, "2 yıla yakın bir süredir İsrail Gazze'yi yerle bir etti, 50 binden fazla masum insanı öldürdü. Bu insanların büyük bir çoğunluğu çocuk ve kadın," şeklinde konuştu.

Destici, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte İsrail'in rahatladiğini iddia ederek, bu bırakmanın geçici olduğunu savundu. "Gün gelecek zalim Netanyahu ve savaş kabinesi geçmişte zulmedenler gibi bedel ödeyeceklerdir," dedi.

PKK'nın Şartsız Silah Bırakması Gerekiyor

Öcalan'ın çağrısının dikkate alınmadığını ifade eden Destici, konuşmasının sonunda PKK'ya yönelik yine sert eleştirilerde bulundu. "Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu, Suriye'nin kuzeyindeki PKK ne dedi, 'bizi kapsamıyor' dedi. Yani durumu yokuşa sürme devam ediyor," dedi.

Destici, konuşmasını, "Terör örgütü şartsız ve pazarlıksız silah bırakacak. Pazarlık yok, müzakere yok. Eğer pazarlık ya da müzakere hedefiniz varsa o hevesiniz kursaklarınızda kalır," diyerek tamamladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da bir düğün...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da bir düğün...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

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