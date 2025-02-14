DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

BBP Genel Başkanı Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret ederek işbirliklerini ve gündem konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:19
BBP Genel Başkanı Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ziyaret Etti

BBP ve Saadet Partisi İşbirliğini Güçlendiriyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut ArıkanSaadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin İçeriği ve Gelecek Planları

Görüşme sonrası açıklama yapan Arıkan, BBP Genel Başkanı ve heyetine bu hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür etti. Arıkan, "Hem geçmişte yaşanan hadiseler hem de gelecekle alakalı beraber değerlendirme görüşmeleri yaptık. Hem BBP'nin kıymetli kanaatlerini aldık hem de biz kendilerine kanaatlerimizi ifade ettik. Yeni dönemde de bu ziyaretler devam edecektir," dedi.

Destici ise Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı seçilen Mahmut Arıkan'ı ve ekibini tebrik ederek, geçmiş yıllarda sağlanan işbirliklerinin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca Mecliste oluşturulan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni kapsayan yeni grubun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu, bir hayırlı olsun ziyaretiydi ama Türkiye'nin gündeminde olan konuları ve meseleleri de istişare etme fırsatı bulduk, görüş alışverişinde bulunduk," ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı (sağda)...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı (sağda) Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı (sağda)...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı (sağda) Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama
3
Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek
4
Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören
5
Prof. Dr. Ömer Özkan, TÜBA Şeref Üyesi Olmayı Başardı
6
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Tepki: "Demokrasiye Meydan Okudular"
7
Tekirdağlı Çiftin 64 Yıllık Evliliğinin Sırrı: Sevgi ve Saygı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor