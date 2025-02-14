BBP Genel Başkanı Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ziyaret Etti

BBP ve Saadet Partisi İşbirliğini Güçlendiriyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin İçeriği ve Gelecek Planları

Görüşme sonrası açıklama yapan Arıkan, BBP Genel Başkanı ve heyetine bu hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür etti. Arıkan, "Hem geçmişte yaşanan hadiseler hem de gelecekle alakalı beraber değerlendirme görüşmeleri yaptık. Hem BBP'nin kıymetli kanaatlerini aldık hem de biz kendilerine kanaatlerimizi ifade ettik. Yeni dönemde de bu ziyaretler devam edecektir," dedi.

Destici ise Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı seçilen Mahmut Arıkan'ı ve ekibini tebrik ederek, geçmiş yıllarda sağlanan işbirliklerinin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca Mecliste oluşturulan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni kapsayan yeni grubun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu, bir hayırlı olsun ziyaretiydi ama Türkiye'nin gündeminde olan konuları ve meseleleri de istişare etme fırsatı bulduk, görüş alışverişinde bulunduk," ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı (sağda) Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı (sağda) Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.