BBP Lideri Destici'den İdam Çağrısı

Destici'den İdam Cezası Vurgusu

Buyuk Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kastamonu'da yaptığı konuşmada, "Bir kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler ve küçük yaşta çocuklarımızı öldüren, tecavüz eden, katleden sapık caniler için idam cezasının geri gelmesi şarttır." dedi.

Alperen Ocakları Gençlik Kampı Ziyareti

Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın Kastamonu'da düzenlediği Gençlik Kampı'na katılarak gençlere seslendi. İsrail'in katliamlarını eleştirerek, "Milyonlarca Müslüman’ın olduğu bir coğrafyada, 10 milyon nüfuslu bir ülke her gün masum insanlar öldürüyor. 50 binin üzerinde masum insan yaşamını yitirdi," dedi.

Bizi Birbirimize Düşürmeye Çalışıyorlar

"Bizi birbirimize düşürmek isteyenler var," diyen Destici, Hamas liderinin durumunu örnek göstererek, "Onlar arasında saklanmadı, halkı için savaştı ve şehit oldu."

İslam ve Milliyetçilik Vurgusu

"Kanımız aksa da zafer İslam'ındır," ifadesini kullanarak bazı milliyetçilerin çıkışlarını eleştiren Destici, "Arap’a saldırıldığında bunu yok sayarsan bir gün senin kapını da çalacaklardır," dedi.

Yenidoğan Çetesi ile Mücadele

Yenidoğan Çetesi olayı konusunda da konuşan Destici, "Bunlar, sırf para kazanmak için bebeği öldüren alçaklar. Bunların cezası idamdan başka bir şey olmamalıdır," ifadelerini kullandı.

Ceza Sisteminde Yenilik İhtiyacı

Türkiye'de ceza sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "İki ceza türü mutlaka yer almalı. Biri tahliyesiz müebbet, diğeri ise idam cezasıdır," dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının Kastamonu'da düzenlediği Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının Kastamonu'da düzenlediği Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının Kastamonu'da düzenlediği Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının Kastamonu'da düzenlediği Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.