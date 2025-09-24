Becirović'ten Türkiye'ye Teşekkür: Bosna Hersek'in Toprak Bütünlüğüne Destek

Becirović'ten Türkiye'ye teşekkür: Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinde dayanışma vurgusu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirović, ülkesinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Görüşme ve resmi açıklama

Devlet Başkanlığı Konseyinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Becirović, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi kabul etti. Açıklamada Becirović'in, "Bosna Hersek'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Barış, anayasal düzen ve uluslararası iş birliği

Becirović, Türkiye'nin uluslararası siyasette önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Bosna Hersek'te barış ve istikrarın korunmasındaki katkısının büyük olduğunu belirtti. Becirović, "Bosna Hersek'in anayasal düzenine yönelik sürekli saldırılar, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor." sözleriyle endişelerini dile getirdi ve Bosna Hersek devlet kurumları ile uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Becirović, böylece Bosna Hersek Anayasası ve Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasının güvence altına alınabileceğini söyledi.

İkili ilişkilerde güçlendirme iradesi

Toplantıda, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ekonomi, savunma, eğitim, kültür ve bilim alanlarındaki mevcut yakın ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde karşılıklı irade bulunduğu vurgulandı. Becirović, ikili temasların iki ülke vatandaşları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi açısından özel önem taşıdığını belirtti.

Büyükelçi Akseki'nin açıklaması

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki ise, Türkiye'nin Bosna Hersek ile ortaklığı güçlendirmeye olan bağlılığını yineleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece iyi ve dostane olduğunu söyledi. Akseki, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi (sağda) kabul etti.