Beklenen gün geldi asgari ücret zam maratonu başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olarak?

İlk defa bu yıl işçinin de yer alacağı Komisyon bugün toplanacak. Yapılacak görüşmelerde her temsilcinin öncelikli dikkat ettiği noktalar farklı olsa da makul düzeyde tarafları memnun edecek bir rakam temennisi var. Tek seferlik yapılacağı belirtilen asgari ücret artışı söz konusu olduğunda ise masadan çıkacak sonuç büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ortaya pek çok olasılık atılmış durumda.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki asgari ücret zammı toplantısına dair bugün resmi olarak görüşmelerin başlıyor. Toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edeceği belirtildi. Bu görüşmelerin önemli noktası ise kombisyon toplantısında ilk defa işçinin yer alacak olması. TÜRK-İŞ 5 kişilik heyet ile toplantıya katılacak.

TÜRK-İŞ tarafından açıklamada ilk etapta, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak belirtilen 14 bin 25 lira ile açılışın yapılacağı belirtildi.





İşçi ve işveren tarafları rakamda orta paydada buluşamasa da vergi indirimi noktasında görüş birliğine sahip. Taraflar ücretler üzerinden alınan vergilerin kademeli şekilde azaltılması gerektiğini belirtiyor. Asgari ücret zammı için kuruldan çıkacak rakam öncesi öngörülen hesaplama neticeleri ise şu şekilde:

Yüzde 45 oranında zam olması durumunda brüt 19 bin 451 liraya, net 17 bin 533 lira olacağı düşünülüyor. Bu rakamların işverene maliyeti ise ortalama 22.855 liraya karşılık gelecek.

Zam oranının yüzde 50 olması durumunda brüt 20 bin 121 liraya, net 17 bin 104 liraya ulaşılacak. Bu oranda işverene yansıyacak maliyet ise 23.641 lira olacak.

Artış oranının yüzde 55 olması durumunda brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 lira olacak. İşveren tarafında bu durum ortalama 24 bin 428 liraya karşılık gelecek.

Yüzde 60 oranında bir artış söz konusu olduğunda ise 21 bin 462 lira, net 18 bin 243 lira olurken bu oranın işverenlere yansıması 25 bin 218 lira olacak.