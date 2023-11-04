Belediyeler boykot edilecek İsrail mallarını açıkladı

Acımasız saldırılar yürekleri burmaya devam ederken Batı ülkelerinde İsral'e karşı sessizliğini koruyan Türkiye'nin birçok belediyesinde boykot yapılmaya karar verildi. Erzurum, Sivas, Bursa gibi büyükşehirlerin yer aldığı eylem üzerine belirtilen o markaların satılmaması önüne geçildi.

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi'nin aldığı karar üzerine buralara ait tesisler ile iştirak şirketlerden İsrail'e destek veren markaların satışının yasaklandığı haberi verildi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirterek işgalci ve terör devleti zalim İsrail'in ülkemizde satmış olduğu ürünleri boykot edildiği belirtildi.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uçak Kıraathanesi, Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Kent Park Kafe gibi işletmelerde İsrail'e ait ürünlerin satışı durduruldu.

YOZGAT

İsrail'in Gazze'de yaşattığı saldırılar üzerine katliam protesto edilirken Yozgat Belediyesi, şehrin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerde İsrail'e ait olan ürünlerin satışına yasak getirildi.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan tesisler ve sosyal marketlerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinde satış yasaklandı. Yurt genelinde boykotlar düzenlenirken başkan Mehmet Hilmi Güler, açıklamasında İsrail destekli ürünlerin satılmayacağını belirtti.



