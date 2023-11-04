Belediyeler boykot edilecek İsrail mallarını açıkladı

İsrail'den Gazze'ye saldırı devam ederken belediyelerden tek tek o markalar açıklandı. Belediye boykot kararı alırken İsrail'e destek veren markaların kullanılmayacağının altını çizdi.

Belediyeler boykot edilecek İsrail mallarını açıkladı
Yayın Tarihi:

Acımasız saldırılar yürekleri burmaya devam ederken Batı ülkelerinde İsral'e karşı sessizliğini koruyan Türkiye'nin birçok belediyesinde boykot yapılmaya karar verildi. Erzurum, Sivas, Bursa gibi büyükşehirlerin yer aldığı eylem üzerine belirtilen o markaların satılmaması önüne geçildi.

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi'nin aldığı karar üzerine buralara ait tesisler ile iştirak şirketlerden İsrail'e destek veren markaların satışının yasaklandığı haberi verildi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirterek işgalci ve terör devleti zalim İsrail'in ülkemizde satmış olduğu ürünleri boykot edildiği belirtildi.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uçak Kıraathanesi, Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Kent Park Kafe gibi işletmelerde İsrail'e ait ürünlerin satışı durduruldu.

YOZGAT

İsrail'in Gazze'de yaşattığı saldırılar üzerine katliam protesto edilirken Yozgat Belediyesi, şehrin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerde İsrail'e ait olan ürünlerin satışına yasak getirildi.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan tesisler ve sosyal marketlerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinde satış yasaklandı. Yurt genelinde boykotlar düzenlenirken başkan Mehmet Hilmi Güler, açıklamasında İsrail destekli ürünlerin satılmayacağını belirtti.

boykot

Öne Çıkanlar
Otomobil devi dev indirimi patlattı! 7 gün içinde teslim alana 400.000 TL indirim yapılacak Otomobil devi dev indirimi patlattı! 7 gün içinde teslim alana 400.000 TL indirim yapılacak
Memur ve emekli maaşlarında nihai tablo çıktı! Yeni oranla en düşük maaş bu kadar olacak Memur ve emekli maaşlarında nihai tablo çıktı! Yeni oranla en düşük maaş bu kadar olacak
Kiracılara kötü haber geldi! Kiranız her an 3 katına fırlayabilir Kiracılara kötü haber geldi! Kiranız her an 3 katına fırlayabilir
Çok Okunanlar
İstanbul'da susuzluk tehlikesi büyüyor: Barajlarda su kalmadı! İstanbul'da susuzluk tehlikesi büyüyor: Barajlarda su kalmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e resti çekti: Netanyahu'yu sildik! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e resti çekti: Netanyahu'yu sildik! O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar O belediyelerden İsrail boykotu: Ürünlerini satmayacaklar Orman yangını başladı! Çanakkale ve Muğla'ya ekipler sevk edildi Orman yangını başladı! Çanakkale ve Muğla'ya ekipler sevk edildi Meral Akşener, belediye başkan adaylarıyla rakiplerine meydan okudu Meral Akşener, belediye başkan adaylarıyla rakiplerine meydan okudu