Belgrad'da Gazze İçin Soykırıma Son Çağrısı

Belgrad’da Gazze İçin Eylem Düzenlendi

Sırbistan'da faaliyet gösteren Siyah Giyen Kadınlar Derneği, başkent Belgrad'da düzenlediği eylem ile Gazze’deki soykırıma son verilmesi çağrısında bulundu.

Dayanışma Ve Çağrılar

Belgrad’ın merkezindeki Knez Mihailova Caddesi’nde toplanan dernek üyeleri, Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. Eylemciler, İngilizce, Sırpça, Arapça ve İbranice dillerinde "Gazze’de soykırıma son verin" yazılı dövizler taşımakla birlikte, Gazze’deki zulmün sona ermesi için çağrıda bulundular.

Ayrıca, grup "İsrail'e silah yardımına son" ve "Filistinli sivillerle dayanışma" yazılı dövizler de taşıdı. Bu eylem, uluslararası kamuoyuna Gazze'deki durumu hatırlatmayı amaçlıyor.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Siyah Giyen Kadınlar Derneği, başkent Belgrad'da düzenlediği eylemle Gazze’deki soykırıma son verilmesi çağrısında bulundu.