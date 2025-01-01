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Belgrad Ormanı'nda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Dönemi Başladı

Belgrad Ormanı'nda HGS sistemine geçiş, araç trafiğini azaltarak ziyaretçilere kolaylık sağladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 18:27
Belgrad Ormanı'nda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Dönemi Başladı

Belgrad Ormanı'nda Hızlı Geçiş Sistemi Uygulaması Başladı

Belgrad Ormanı'nın girişinde İSPARK tarafından uygulanan eski gişe sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile değiştirildi. Bu yeni sistem, özellikle hafta sonları, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı gibi özel günlerde oluşan yoğun araç trafiğini sona erdirmeyi hedefliyor.

Yeni Sistemle Ziyaretçiler Rahatladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletme süresi sona eren Belgrad Ormanı, geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile birlikte HGS sistemine geçti. Bu uygulama ile ormanın ana giriş kapısı ve Kurt Kemeri giriş kapısında araçların yoğunluk oluşturmadan giriş yaptığı gözlemlendi.

Vatandaşların Görüşleri

Yılbaşı tatili dolayısıyla ormana gelen Bahattin Koca, HGS sisteminin getirdiği avantajları vurgulayarak, “Önceden kredi kartı veya nakit ödemeyle giriş yapıyorduk, şimdi ise HGS ile beklemeden ormana girebiliyoruz,” dedi.

Arda Doğru ise, “HGS'ye geçilmesi tabii ki daha iyi oldu. Önceden sıra bekliyorduk, ama şimdi HGS'den kolayca ödeme yaparak giriş yapabiliyoruz” ifadesinde bulundu.

Yıllardır ormana gelen Güney İkiz, önceki sistemle kıyaslandığında HGS ile girişlerin çok daha pratik olduğunu belirtti. Özgür Karataş ve Fatih Yetim de HGS’nin hızlı geçiş sağladığını ve trafigin ortadan kalktığını vurguladı.

Ailesiyle ormana gezmeye gelen Kamuran Turan ise, “Doğru ve güzel bir uygulama. Hem milletin sırada beklemesini engelliyor, hem de trafik oluşumunu önlüyor,” şeklinde konuştu.

Belgrad Ormanı'nda, Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri...

Belgrad Ormanı'nda, Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri girişlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işletme süresinin sona ermesinin ardından geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle birlikte HGS uygulanmasına geçildi. İBB'nin iştirak şirketi İSPARK'ın gişe sistemi kaldırıldı.

Belgrad Ormanı'nda, Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri...

Belgrad Ormanı'nda, Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri girişlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işletme süresinin sona ermesinin ardından geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle birlikte HGS uygulanmasına geçildi. İBB'nin iştirak şirketi İSPARK'ın gişe sistemi kaldırıldı.

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