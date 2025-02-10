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Ben-Gvir'den İsrail Ordusuna Şok Talep: Gazze'ye Bombardıman Yapsın

Aşırı sağcı lider Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardımlar da dahil her şeyi hedef alacak saldırıları savundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:31
Ben-Gvir'den İsrail Ordusuna Şok Talep: Gazze'ye Bombardıman Yapsın

Ben-Gvir'den Ciddi Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım malzemeleri dâhil her şeyi vurmasını istedi.

Şiddetli Saldırılar Çağrısı

Ben-Gvir, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen altıncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya almasının ardından, bu duruma verilecek cevabın Gazze'ye yeniden şiddetli saldırılar düzenlemek olması gerektiğini öne sürdü.

İnsani Yardımların Durdurulması Çağrısı

İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlemesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Elektrik, yakıt ve su da dahil olmak üzere insani yardımların tamamen durdurulması ve Gazze'ye daha önce giren yardım paketlerinin bombalanmalı" ifadelerini kullandı.

Uzlaşmayı Değerlendirdi

Ben-Gvir, "Savaşa ve yok etmeye geri dönmeliyiz." diyerek tekrar çatışma sürecine girilmesini savundu.

Hamas’tan Açıklama

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını belirtmişti.

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