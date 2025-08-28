DOLAR
Benkiran'dan Müslüman Liderlere Çağrı: 'Gazze'yi İsrail Ablukasından Kurtarın'

Abdulilah Benkiran, Arap ve Müslüman liderlere Gazze'nin ablukadan çıkarılması ve sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:59
Benkiran'ın çağrısı ve insani durum

Eski Fas Başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Arap ve Müslüman liderlere Gazze'yi İsrail ablukasından kurtarmaları ve sınır kapılarının açılmasını sağlamaları çağrısında bulundu.

Benkiran, ABD merkezli Facebook hesabından yayımladığı görüntülü açıklamada, Gazze ile her türlü dayanışmanın artık bireysel bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

"Kapalı sınırın ve sınır kapılarının açılmasını sağlayın, Filistinli kardeşlerimizin yanına girmemize izin verin. İsrail'i yok etmek istemiyoruz, Gazze'deki kardeşlerimizi kurtarmak veya onlarla birlikte ölmek istiyoruz."

Eski Başbakan Benkiran, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan ülkeleri Tel Aviv yönetimini diplomatik ilişkileri askıya almakla veya büyükelçilerini geri çağırmakla tehdit etmeye çağırdı.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor. Bölgede açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle her gün ölümler kaydediliyor.

