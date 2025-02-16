Berlin'de 35 Bin Kişi Aşırı Sağa Karşı Doğru Yola Çıktı

Berlin'de Aşırı Sağa Karşı Büyük Gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 35 bin kişi aşırı sağa karşı düzenlenen gösteride bir araya geldi. "Cesur. İnsan. Birlikte" sloganıyla gerçekleştirilen mitinge katılanlar, birlik beraberlik mesajları verdiler.

Seçim ve Demokrasi Vurgusu

Mitingde yapılan konuşmalarda, 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde sandığa gitmeye ve demokratik partilere oy vermeye çağrılar yapıldı. Protestolar, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik bir tepki olarak düzenlendi.

Pankartlar ve Mesajlar

Göstericiler, "AfD’ye oy yok", "Demokrasi için", "İnsanlık için kayıt olun" ve "Sessiz kalmak kötü, dayanışma altın" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyarak güçlü mesajlar verdiler.

Birlikte Güçlüyüz

Protestan kilisesinden mitinge katılan Christian Staeblein, yaptığı konuşmada, "Biz aşırılık yanlılarına karşı güvenlik duvarıyız. Onlara karşı ancak birlikte, el ele başarılı olabiliriz." sözleriyle katılımcılara hitap etti.

Sanatçı Desteği

Mitingde, Almanya'nın tanınmış sanatçısı Herbert Grönemeyer de şarkı söyleyerek göstericilere destek verdi ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.