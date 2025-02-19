Berlin'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Berlin'de düzenlenen panelde uluslararası kurumların reform ihtiyacı vurgulandı ve Türkiye'nin diplomatik rolü değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:10
Berlin'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Berlin'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı panelde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi uluslararası kurumların reform gerekliliği ele alındı. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gönderdiği mesajla başladı.

Büyükelçi Gökhan Turan Açılış Konuşması Yaptı

Panelin açılışında konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Daha adil bir dünya mümkün' isimli kitabını hatırlatarak, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Turan, 'Hedefe odaklı çalışmalar yapmalıyız' diyerek, mevcut küresel sistemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eckart Cuntz: Reform Gereksinimi Şart

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, panelde BM'deki reform ihtiyacını dile getirerek, 'Daimi 5 üye ve veto hakları sistemi' ile karar alma süreçlerinin kilitlendiğini belirtti. Cuntz, 'Türkiye’nin diplomatik misyonu büyük önem taşımaktadır' diyerek Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini savundu.

Dr. Ulrich Schlie: Yeni Roller Bekleniyor

Bonn Üniversitesi İleri Güvenlik, Stratejik ve Entegrasyon Çalışmaları Merkezi'nin direktörü Dr. Ulrich Schlie, dünyada yeni düzenin şekillendiğini ifade etti ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünün önemli olduğunu belirtti. Schlie, 'Alman diplomasisi, Türkiye ile ilişkilerini ilerletmelidir' dedi.

Prof. Dr. Aylin Ünver Noi: BM Yetersiz Kaldı

Haliç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, BM'nin küresel krizleri çözmekte yetersiz kalındığını ortaya koyarak, 'BM’nin etkisiz çalışmasından dolayı bazı devletler arabuluculuk yapmaya zorlanıyor' ifadelerini kullandı.

Medyanın Rolü ve Kamuoyu Oluşturma

Siyasi analist Klaus Jürgens, daha adil bir dünyanın kurulması için medyanın etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Jürgens, 'BM'deki reformlar için kamuoyunun eğitilmesine ihtiyaç var' diyerek, iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Kilit Konumu

Gazeteci Ewald König, Almanya'nın dış politikada bazı hatalar yaptığını düşünerek, 'Türkiye’nin diplomatik konumu giderek önem kazanıyor' dedi ve bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Panel sırasında 'Türkiye Yüzyılı' temalı fotoğraf sergisi ve ressam Devrim Erbil'in belgesel gösterimi de yapıldı. Etkinlik, uluslararası işbirliği ve reform konularında çözüm önerileri ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de "Daha Adil Bir...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenlendi. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de "Daha Adil Bir...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenlendi. Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajıyla başladı.

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