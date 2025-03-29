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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleştirildi

Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde yüzlerce kişi, İsrail'e karşı sloganlar attı ve dayanışma mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:16
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleştirildi

Berlin'de Filistin için Birliktelik

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. Berlin'deki Filistin derneklerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Potsdamer Meydanında yüzlerce kişi toplandı.

Dayanışma Sloganları ve Talepler

Göstericiler, Filistin bayrakları eşliğinde, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya silah sağlıyor, İsrail öldürüyor" gibi sloganlar yükseltti. Katılımcılar, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek dayanışma mesajları verdiler.

Konuşmalar ve Eleştiriler

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna dikkat çekildi. Konuşmacılar, bu durumu izleyen dünyanın sessizliğinin kaygı verici olduğu vurgulandı. Ayrıca, "İki taraflı çatışma" söylemini benimseyenlerin yalancı ve suç ortağı oldukları ifade edildi.

Almanya'nın silah tedarikinin yanı sıra, diplomatik örtbaslar ve Filistin ile dayanışma seslerinin bastırılması konularında uyarılar yapıldı. İsrail ile yapılan her silah anlaşmasının, Almanya'yı bu insanlık suçlarının aktif bir destekçisi haline getirdiği belirtildi.

Gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi ve katılımcılar, dayanışma ruhuyla dağıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Berlin'deki Filistin...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Berlin'deki Filistin derneklerinin çağrısıyla Potsdamer Meydanı'nda yüzlerce kişi, "Filistin ile dayanışma" için bir araya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Berlin'deki Filistin...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Berlin'deki Filistin derneklerinin çağrısıyla Potsdamer Meydanı'nda yüzlerce kişi, "Filistin ile dayanışma" için bir araya geldi.

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