Berlinale 2023: Türkiye Standı Uluslararası İlgi Gördü

75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Türkiye standı, Türk sinemasının uluslararası platformda görünürlüğünü artırdı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:30
Berlinale 2023: Türkiye Standı Uluslararası İlgi Gördü

75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Türkiye Standı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 13-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında düzenlenen Avrupa Film Marketi (EFM) tanıtım faaliyetlerinde Türkiye standı, uluslararası film profesyonelleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen bu stand, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırmak adına önemli bir platform sağladı.

Önemli Buluşmalar ve İşbirlikleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye standı, kullanıcılara önemli iletişim fırsatları sundu. Festival süresince uluslararası alana sunulan birçok uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel projeleri tanıtıldı. Yapımcılar, yönetmenler ve film profesyonelleri, gelecekteki projeleri için ortak yapım ve proje geliştirme olanaklarını ele aldı.

Özellikle, Türkiye'de gerçekleştirilecek yabancı yapımlar için sunulan Yabancı Film Yapım Desteği dikkat çekti. Bu destek doğrultusunda, Türkiye'de çekim yapan yapımcılara harcamalarının %30'una kadar iade sağlanması yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Türkiye standında çok sayıda yapımcı, yönetmen ve sektör profesyoneli bir araya gelerek Türk sinemasının uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek önemli işbirlikleri geliştirdi. EFM boyunca devam eden etkinlikler ve görüşmeler, Türk sinemasının global sahnede güçlenmesine katkıda bulundu.

19 Şubat'ta tamamlanan Avrupa Film Marketi, Türkiye standının yoğun ilgi görmesiyle başarıyla sonlanmış oldu.

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