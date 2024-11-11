Beşiktaş'ta 30 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş'ta 30 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu

Beşiktaş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünler ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, dekoratif ürünlerin Türkiye’ye kaçak olarak getirildiğini ve satışının yapılmak istendiğini tespit etti.

Operasyon ve Gözaltılar

Beşiktaş'ta bu ürünlerin saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, ekipler 1166 dekoratif ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlk duruşmalarında, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.