Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede 98 aile, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan hak sahipleri, tamamlanan köy tipi afet konutlarına yerleşti.

Modern ve Dayanıklı Konutlar

Yeni evleri, depreme dayanıklı ve modern özelliklerle donatılmış olan bu köy tipi konutlar, afetzedelerin yeni yaşam alanları olarak hizmet vermekte. Vatandaşlar, yeni yuvalarında yeniden yaşamaya başlamanın coşkusunu hissediyor.

Afetzedelerin Teşekkürleri

Hak sahiplerinden Hasan Aslan, evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Diğer bir hak sahibi Mustafa Aslan da, konutlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.