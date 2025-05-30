DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,52 0,15%
ALTIN
4.155,67 0,33%
BITCOIN
4.132.074,68 0,78%

Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi

Besni'de 98 afetzede aile, deprem sonrası köy tipi konutlarına yerleşerek yeni hayatına başladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:19
Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi

Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremzede 98 aile, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan hak sahipleri, tamamlanan köy tipi afet konutlarına yerleşti.

Modern ve Dayanıklı Konutlar

Yeni evleri, depreme dayanıklı ve modern özelliklerle donatılmış olan bu köy tipi konutlar, afetzedelerin yeni yaşam alanları olarak hizmet vermekte. Vatandaşlar, yeni yuvalarında yeniden yaşamaya başlamanın coşkusunu hissediyor.

Afetzedelerin Teşekkürleri

Hak sahiplerinden Hasan Aslan, evlerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Diğer bir hak sahibi Mustafa Aslan da, konutlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına...

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına...

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kırsalda yaşayan hak sahibi afetzedeler köy tipi konutlarına yerleşti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Kutluca ve Yazı Karakuyu köylerinde yaşayan 98 hak sahibi aile, yapımı tamamlanan köy tipi afet konutlarına kavuştu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı
2
Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!
3
Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak
4
Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor
5
Besni'deki Depremzedelere Köy Tipi Konutlar Teslim Edildi
6
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Kastamonu'da Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!