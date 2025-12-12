BEUN'de Âşık Veysel Anması: 'Gönül Dünyamıza Akanlar' Etkinliği

BEUN'de "Âşık Veysel’den Gönül Dünyamıza Akanlar" programı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) gerçekleştirilen "Âşık Veysel’den Gönül Dünyamıza Akanlar" adlı anma programında, büyük halk ozanı Âşık Veysel'in sazı, sözü ve irfanı ele alındı. Etkinlikte ozanın şiirleri, düşünce dünyası ve kültürel mirası üzerine konuşmalar yapıldı; program sonunda seslendirilen türküler salonda duygusal anlar yaşattı.

Katılımcılar ve açılış

Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda yoğun katılımla düzenlenen etkinliğe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program aziz şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Özölçer, Anadolu irfanının bilge sesi Âşık Veysel'i anmanın önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, gönül ve kültür dünyamızda derin izler bırakmış Anadolu irfanının mütevazı ve bilge kişiliği Âşık Veysel’i anmak için burada toplandık. O yalnızca bir saz âşığı ya da söz ustası değildir; gönül gözüyle gören, gönülden söyleyen, gönüllere hitap eden bir yolcudur. Yaşadıklarıyla efsaneleşmiş, eserleriyle ölümsüzleşmiştir. Onun dizelerinde vatan sevdası, hasret, vuslat, doğa, ana sevgisi, sabır ve şükür vardır. ‘İki kapılı bir handa gündüz gece yürüyen bir yolcu’ olarak kendi yolculuğunu tamamlamış olsa da türküleriyle Dedem Korkut’un dediği gibi ‘ölümlü gidimli’ dünyada bize yoldaş olmaya devam etmektedir. Gönül kelamının usta nefesi, âşıklık geleneğimizin güçlü temsilcisi adına bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sunumlar ve değerlendirmeler

Program, BEUN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ile Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Turan'ın sunumlarıyla devam etti. Doç. Dr. Muhittin Turan, Âşık Veysel'in eserlerini derinlemesine ele alarak şiirlerinin muhteva ve manası üzerindeki önemini vurguladı. Turan, Veysel'in mezhepsel ayrım gözetmediğini ve Allah'a yönelttiği sitemlerin hakka duyduğu aşktan kaynaklandığını belirtti; ayrıca zıtlıkların Veysel'in yansımalarını ele alarak Mehmet Âkif Ersoy ve Mehmet Âkif İnan'dan yapılan alıntılarla ozanın şiir evrenini değerlendirdi.

Ardından söz alan Prof. Dr. Seyfullah Kara ise Âşık Veysel'i anlama çabasının kültürel süreklilik açısından önemine işaret ederek ozanın zengin kültürel dünyasının kapsamlı şekilde analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Saz ve türküyle duygusal kapanış

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Seyfullah Kara, Âşık Veysel'in iki türküsünü saz eşliğinde icra ederek salona duygu dolu anlar yaşattı. Türkülerin ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, programda sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

