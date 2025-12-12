DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

BEUN'de Âşık Veysel Anması: 'Gönül Dünyamıza Akanlar' Etkinliği

BEUN'de 'Âşık Veysel’den Gönül Dünyamıza Akanlar' programında ozanın şiir, düşünce ve türkülerine dair sunumlar yapıldı; etkinlik duygusal anlarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:57
BEUN'de Âşık Veysel Anması: 'Gönül Dünyamıza Akanlar' Etkinliği

BEUN'de "Âşık Veysel’den Gönül Dünyamıza Akanlar" programı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) gerçekleştirilen "Âşık Veysel’den Gönül Dünyamıza Akanlar" adlı anma programında, büyük halk ozanı Âşık Veysel'in sazı, sözü ve irfanı ele alındı. Etkinlikte ozanın şiirleri, düşünce dünyası ve kültürel mirası üzerine konuşmalar yapıldı; program sonunda seslendirilen türküler salonda duygusal anlar yaşattı.

Katılımcılar ve açılış

Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda yoğun katılımla düzenlenen etkinliğe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program aziz şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Özölçer, Anadolu irfanının bilge sesi Âşık Veysel'i anmanın önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, gönül ve kültür dünyamızda derin izler bırakmış Anadolu irfanının mütevazı ve bilge kişiliği Âşık Veysel’i anmak için burada toplandık. O yalnızca bir saz âşığı ya da söz ustası değildir; gönül gözüyle gören, gönülden söyleyen, gönüllere hitap eden bir yolcudur. Yaşadıklarıyla efsaneleşmiş, eserleriyle ölümsüzleşmiştir. Onun dizelerinde vatan sevdası, hasret, vuslat, doğa, ana sevgisi, sabır ve şükür vardır. ‘İki kapılı bir handa gündüz gece yürüyen bir yolcu’ olarak kendi yolculuğunu tamamlamış olsa da türküleriyle Dedem Korkut’un dediği gibi ‘ölümlü gidimli’ dünyada bize yoldaş olmaya devam etmektedir. Gönül kelamının usta nefesi, âşıklık geleneğimizin güçlü temsilcisi adına bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sunumlar ve değerlendirmeler

Program, BEUN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara ile Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Turan'ın sunumlarıyla devam etti. Doç. Dr. Muhittin Turan, Âşık Veysel'in eserlerini derinlemesine ele alarak şiirlerinin muhteva ve manası üzerindeki önemini vurguladı. Turan, Veysel'in mezhepsel ayrım gözetmediğini ve Allah'a yönelttiği sitemlerin hakka duyduğu aşktan kaynaklandığını belirtti; ayrıca zıtlıkların Veysel'in yansımalarını ele alarak Mehmet Âkif Ersoy ve Mehmet Âkif İnan'dan yapılan alıntılarla ozanın şiir evrenini değerlendirdi.

Ardından söz alan Prof. Dr. Seyfullah Kara ise Âşık Veysel'i anlama çabasının kültürel süreklilik açısından önemine işaret ederek ozanın zengin kültürel dünyasının kapsamlı şekilde analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Saz ve türküyle duygusal kapanış

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Seyfullah Kara, Âşık Veysel'in iki türküsünü saz eşliğinde icra ederek salona duygu dolu anlar yaşattı. Türkülerin ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, programda sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN) "ÂŞIK VEYSEL’DEN GÖNÜL DÜNYAMIZA AKANLAR" ADLI...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN) "ÂŞIK VEYSEL’DEN GÖNÜL DÜNYAMIZA AKANLAR" ADLI PROGRAMDA, BÜYÜK HALK OZANI ÂŞIK VEYSEL’İN SAZI, SÖZÜ VE İRFANI ELE ALINDI. ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİ, DÜŞÜNCE DÜNYASI VE KÜLTÜREL MİRASI KONUŞULURKEN PROGRAM SONUNDA SESLENDİRİLEN TÜRKÜLER SALONDA DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN) "ÂŞIK VEYSEL’DEN GÖNÜL DÜNYAMIZA AKANLAR" ADLI...

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
5
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'
6
TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu
7
Başkan Halit Doğan: Kentsel Dönüşüm Ofisleri Samsun'da İletişimin Güçlü Adresi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?