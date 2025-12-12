DOLAR
BEUN Rektörü Özölçer ve Dr. Sait Başer Çalgı Yapım Atölyesini Ziyaret Etti

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile yazar Dr. Sait Başer, Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:03
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, "Türk Kültüründe Şehadet ve Vuslat" başlıklı konferansın konuşmacısı yazar Dr. Sait Başer ve eşi Fatma Başer ile birlikte Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti.

Ziyarette Kimler Yer Aldı?

Ziyarette, BEUN Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. İlker Kömürcü, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uçar ile bölüm akademisyenleri Öğr. Gör. Cem Dertsiz ve Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya hazır bulundu.

Atölyede Neler Gösterildi?

Konuklara, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü tarafından tasarlanan keman ve ney üretim süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Sunumda kullanılan malzemeler, uygulanan yapım teknikleri ve atölye çalışmalarının aşamaları hakkında bilgi verildi.

Akademik ekip, atölyede yürütülen çalışmaların üniversitenin sanat ve kültür alanındaki niteliğine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Teşekkür ve Kapanış

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, eşi Seran Özölçer ile Dr. Sait Başer ve Fatma Başer, bölümde yürütülen nitelikli çalışmalardan dolayı akademisyenlere teşekkür edip başarı dileklerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

