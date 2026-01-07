Beyaz Baston Özgürlüktür: Bayram Özen'den Aydın’da Erişilebilirlik Çağrısı

Altı Nokta Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Beyaz Baston Haftası'nda Aydın'daki 10 binden fazla görme engelli için yerel yönetimlere erişilebilirlik ve baston temini çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:24
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Altı Nokta Aydın Şube Başkanı'nın mesajı

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, beyaz bastonun görme engelliler için sadece bir yardımcı araç olmadığını; bağımsız yaşamın ve özgür hareket etmenin temel anahtarı olduğunu vurguladı.

Özen, Aydın’da 10 binin üzerinde görme engellinin yaşadığını belirterek bu sayının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Kent genelinde erişilebilirlik ve beyaz baston temininde daha güçlü bir yerel yönetim desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Özen, beyaz bastonun görme engellilerin sokakta güvenle yürüyebilmesini, toplu taşıma kullanabilmesini ve sosyal yaşama eşit katılımını sağladığını belirterek şunları söyledi: "Beyaz baston, bir sembolden ibaret değildir; bireyin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin, kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilmesinin aracıdır."

Altı Nokta Körler Derneği olarak sosyal medya üzerinden farkındalık ve dayanışma kampanyaları yürüttüklerini kaydeden Özen, bu çalışmalar kapsamında beyaz baston ihtiyacının hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Kampanyalara destek veren duyarlı Aydınlılara teşekkür eden Özen, aynı duyarlılığı yerel yönetimlerden de beklediklerini dile getirdi.

Özen, belediyelere çağrıda bulunarak beyaz baston temini, erişilebilir kaldırım ve yaya yolları, hissedilebilir yüzeyler ve engelsiz ulaşım uygulamalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın sorunların konuşulmasının ötesine geçerek somut adımların atıldığı bir döneme dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Özen sözlerini şu güçlü ifadeyle tamamladı: "Beyaz baston özgürlüktür. Bu özgürlüğü birlikte büyütmek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

