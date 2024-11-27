Beyaz Saray, Çin'deki 3 Amerikalının Serbest Bırakıldığını Açıkladı

Beyaz Saray, Çin'de Serbest Bırakılan 3 Amerikalıyı Duyurdu

Beyaz Saray, Çin'de cezaevinde bulunan 3 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını resmen açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada Mark Swidan, Kai Li ve John Leung adlı Amerikalıların, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki cezaevinden serbest bırakıldığını bildirdi.

Sözcü, söz konusu kişilerin uzun yıllar boyunca Çin tarafından haksız ve suçsuz yere hapse atıldığını vurgulayarak, bu durumun sona ermesinin aileleri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade etti.

İddialar ve Anlaşma Süreci

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Biden yönetimi, bu Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında isimleri ve sayıları açıklanmayan bazı Çin vatandaşlarının da serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya vardı.

Bu gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin sürekli bir gerilim içerisinde olduğu bir dönemde yaşanıyor ve dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.