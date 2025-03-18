Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında ABD'ye Danıştığını Açıkladı

Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ABD'ye danıştığını resmen açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News'e verdiği demeçte, İsrail'in ateşkesi bozarak gerçekleştirdiği saldırılara dair önemli bilgiler paylaştı.

Leavitt, ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgilendirilmiş olduğunu belirtti ve İsrail'in saldırıları konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimi ile istişarede bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Leavitt, "Kıyamet kopacak," ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olma konusundaki duruşunu da ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı bu saldırılar sonucunda ise 112 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.