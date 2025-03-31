Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nden Trump Yönetimine Tepki

Beyaz Saray Basın Odası Üzerindeki Kontrol Girişimleri Tepkiyle Karşılandı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin, Beyaz Saray basın odasındaki oturum düzenini ele geçirme girişimlerine karşı çıktı.

WHCA'nın yaptığı yazılı açıklamada, Trump yönetiminin basın odasındaki oturma ve soru sorma önceliği konusundaki kontrol sağlama çabaları “yanlış” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “Beyaz Saray, bu yanlış yönlendirilmiş çabadan vazgeçmeli ve Amerikan halkına politikalarını açıklamaktan korkmadığını göstermelidir.” ifadeleri yer aldı.

Dernek yetkilileri, eğer bu kısıtlama çabaları devam ederse, Beyaz Saray yönetiminin “bağımsız basının kendisini örgütlediği sistemin kontrolünü alaycı bir şekilde ele geçirmeye çalıştığı” mesajını vereceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, medya kuruluşlarının yaptıkları haberler sebebiyle “cezalandırılmalarının daha da kolaylaşacağı” görüşünü paylaştılar.

Açıklamada, Beyaz Saray'ın yeni planının en belirgin sonucunun “gazetecileri cezalandırmak” olduğu vurgulandı ve Beyaz Saray basın sekreterinin, WHCA gibi “bağımsız basın örgütüne başkanlık etme fikrinin” ise “saçma” olduğu belirtildi.

Bünyesinde 900 basın mensubu bulunan Dernek, dün Beyaz Saray ile bu konuları ele almak üzere bir görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Beyaz Saray, önümüzdeki haftalarda, uzun süredir WHCA tarafından yönetilen muhabirlerin oturma düzenine ilişkin tasarruf yetkisini almayı planlıyor.

Daha Önceki Akreditasyon Tartışmaları

Beyaz Saray ve Pentagon’da daha önce akreditasyonla ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle, Beyaz Saray, “Amerika Körfezi” ifadesini kullanmayan Associated Press (AP) ajansının muhabirinin, ABD Başkanı Trump’ın basın toplantısına katılımını engellemişti.

Pentagon yönetimi de, şubat başında yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında, NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmalarını istemişti. Pentagon Sözcüsü John Ullyot, bu uygulamanın, “Pentagon'daki fiziksel ofis alanında çalışma ayrıcalığından” daha önce yararlanmamış basın kurumlarına fırsat sağlamak için gerekli olduğunu savunmuştu.