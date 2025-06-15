Beyin Cerrahisi Alanında Baba-Oğul İkilisi Hayat Kurtarıyor

İstanbul'un sağlık alanında dikkat çeken baba-oğul cerrahlar

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Akdemir ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan oğlu Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir, beyin cerrahisi alanındaki yetkinlikleri ve en güncel tedavi yöntemleriyle hastalarına şifa dağıtıyorlar. Hibrit ameliyatlar konusundaki uzmanlıkları sayesinde hastalarının sağlıklarına kavuşmalarında önemli rol oynuyorlar.

Bir babanın ilhamı: Zorluklarla dolu bir çocukluk

Elazığ'da 1970 yılında doğan Dr. İsmail Akdemir, çocukluğundan itibaren doktor olma hayalini gerçekleştirmek için sıkı çalıştı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak nöroşirürji alanında uzmanlaştı. 2015 yılından beri başhekim olarak görev yaptığı Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde, beyin tümörü tedavilerinde hibrit ameliyatlara öncülük ediyor.

Baba İsmail Akdemir, geçmişte yaşadığı bir trafik kazasının, kendisini beyin cerrahisi mesleğine yönlendirdiğini belirtiyor. "Çocukken babam ciddi bir kaza geçirdi ve o dönemde imkanlar kısıtlıydı. Bu durum benim beyin cerrahı olma isteğimi pekiştirdi" diyerek durumu açıklıyor.

Deneyimlerini paylaşan baba-oğul

Baba İsmail, oğlu Hüseyin'in doktor olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Hüseyin'in bu mesleği seçmesi, benim için gurur kaynağı. Onun başarısı için deneyimlerimizi aktarmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

Hibrit ameliyatlar ile daha güvenli çözümler

Dr. İsmail Akdemir, beyin cerrahisi alanında hibrit ameliyatların önemini vurguluyor: "Bu tür ameliyatlar, hem hekimlerin konforunu artırıyor hem de komplikasyon risklerini azaltıyor. Teknolojinin sağladığı imkanlarla, ameliyat sürelerini de kısaltabiliyoruz" ifadesini kullanıyor.

Geçmişten gelen ilham ve gelecek için umut

Oğlu Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir ise babasının izinden giderek kendini bu alanda geliştirdiğini belirtiyor. "Baba mesleği olan beyin cerrahisi, bana geniş ufuklar açtı. İnsanlara faydalı olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum," diyerek hislerini dile getiriyor.

Baba-oğul beyin cerrahları, geçmiş deneyimlerini güncel tedavi yöntemleriyle harmanlayarak hastalarına umut olmaya ve yaşam kurtarmaya devam ediyorlar.

İstanbul'da Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Akdemir (sağda) ile aynı mesleği yapan oğlu Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir (solda), görev yaptıkları farklı hastanelerde hibrit ameliyat gibi en güncel tedavi yöntemleriyle hastaları sağlığına kavuşturuyor.

İstanbul'da Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Akdemir (sağda) ile aynı mesleği yapan oğlu Uzm. Dr. Hüseyin İkbal Akdemir (solda), görev yaptıkları farklı hastanelerde hibrit ameliyat gibi en güncel tedavi yöntemleriyle hastaları sağlığına kavuşturuyor.