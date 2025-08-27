Beykoz Başsavcılığı: Kayıp Rus Yüzücünün Karaya Çıkıp Çıkmadığı Kameralarla Araştırılacak

Beykoz Başsavcılığı, kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığını araştırıyor

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus sporcu Nikolai Andreevich Svechnikov hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. Başsavcılık, yüzücünün boğulmamış olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesini ve yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesini istedi.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos tarihinde düzenlenen ve 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta Svechnikov'un kaybolmasının ardından arama çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, yüzücünün ayak bileğine takılı olan çipli bileklikten olay günü saat 10.08'de atlama platformu üzerinden veri alındığı, ancak bitiş noktasındaki parkurdan herhangi bir veri alınamadığı belirlendi.

Savcılığın talimatı ve kamera incelemesi

Başsavcılık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gönderdiği yazıda, Svechnikov'un boğulmamış olabileceği ve bitiş noktası dışında başka bir alandan karaya çıkmış olabileceği değerlendirmesiyle yüzücünün bulunması için ekip oluşturulması talimatı verdi.

Yazıda polis ekiplerinden, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında kalan tüm sahil hattını gören kamu kurum, kuruluş, otel, kafe, restoran ve park gibi alanlara ait güvenlik kameralarının araştırılması isteniyor. Amaç, Svechnikov'un karaya çıkıp çıkmadığının kesin olarak belirlenmesi.

Arama çalışmaları ve soruşturma detayları

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, yarışın güzergâhı olan Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi başta olmak üzere Boğaz genelinde hem su üstünde hem de su altında detaylı arama çalışması yürütüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı gönderildi; Svechnikov'un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi, yarış sırasında çekilen görüntülerin ve ilgili tüm kamera kayıtlarının toplanıp gönderilmesi istendi.

Başsavcılık ayrıca kayıp sporcunun yakınlarının mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını, Svechnikov'u tanıyan ve aynı organizasyonda yer alan kişilerin bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınmasını talep etti. Otel ve hastane kayıtlarının da incelenerek sporcuya dair herhangi bir kayıt olup olmadığının araştırılması istendi.

Kapsamlı soruşturma kapsamında polis ekipleri, Svechnikov'un kaybolduğu günün sabahında Beyoğlu'nda kaldığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Rus sporcunun odasından ayrıldığı, resepsiyona inip bir süre burada beklediği ve daha sonra otelden ayrıldığı görülüyordu.

Arama kurtarma ve soruşturma çalışmaları devam ediyor; yetkililer, elde edilecek yeni görüntü ve delillerle kayıp sporcunun akıbetinin aydınlatılacağını belirtiyor.