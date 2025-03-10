Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi

Beykoz Belediyesi'nde önemli bir değişiklik yaşandı. "İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine CHP'li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

Meclis Toplantısı ve Seçim Süreci

Beykoz Belediyesi Meclisi, Meclis Başkanvekili Taner Aksu'nun başkanlığında, belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için Özlem Vural Gürzel ve AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu aday olarak belirlendi.

İlk turda Gürzel 18, Hasanoğlu ise 13 oy aldı. 31 Meclis üyesinin oy kullandığı bu seçimde ikinci turda da durum değişmedi. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Gürzel, yine 18 oy alarak Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.

Yeni Başkan Vekilinin Açıklamaları

Seçim sonrası meclis üyeleriyle tokalaşarak tebrikleri kabul eden Gürzel, Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmekten büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Meclis üyelerine demokrasiye destekleri için teşekkür eden Gürzel, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben Meclis'in takdiriyle ne yazık ki haksız bir biçimde tutulan Alaattin Köseler başkanımıza vekalet görevine seçildim. Bu görev çerçevesinde Beykoz'da hizmetlerin devamını, Alaattin başkanımızın görevine geri dönene kadar projelerini gerçekleştirme çabamız en yüksek seviyede sürecektir. Bu süreçte Beykoz'daki her bir vatandaşımızın fikir ve önerilerine açık olacağımızı belirtmek isterim. Demokratik bir yönetim anlayışıyla ortak akıl çerçevesinde hareket ederek ilçemiz için en iyi kararı almak üzere işbirliği içerisinde çalışacağız. En büyük gücümüz kıymetli Beykoz halkından ve Beykoz Belediyesi Meclis üyelerimizden alacağız."

Gürzel, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan inancını da dile getirerek, "Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Beykoz halkına, partimize ve Sayın Alaattin Köseler başkanımıza mahcup olmayacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıyı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.