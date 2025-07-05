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Beykoz'da Düğün Konvoyuna Para Cezası: 7 Sürücüye Yasal İşlem

Beykoz'da konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 7 sürücüye para cezası ve adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:35
Beykoz'da Düğün Konvoyuna Para Cezası: 7 Sürücüye Yasal İşlem

Beykoz'da Düğün Konvoyuna Cezalar

Beykoz'da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik ciddi bir yaptırım uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayımlanan düğün konvoyu görüntüleri üzerine harekete geçti.

7 Sürücüye İdari Para Cezası

Yapılan incelemede, yedi sürücünün araçlarıyla oluşturduğu konvoyun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Plakaları belirlenen sürücüler arasında F.B.B. (24), C.B. (30), M.S.B. (33), E.Ç. (25), E.T. (36), Ş.Y. (24) ve S.K. (32) yer alıyor.

Bu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "tünellerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Adli İşlem Başlatıldı

Öte yandan, yolu kapatan sürücüler F.B.B, C.B. ve M.S.B. hakkında, trafikte gösterdikleri tehlikeli hareketler sebebiyle TCK'nın 223. maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. Bu madde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Bu gelişmeler, trafik güvenliği konusunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür davranışların tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye idari...

Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye idari...

Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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