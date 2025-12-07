Beykoz'da Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; bir yaralının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 01:22
Beykoz'da gece saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 7 kişi yaralandı, bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza Detayları

Kaza, 00.00 civarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 EEF 870 plakalı otomobil, çift yönlü yolda öndeki aracı sollamak isteyince karşı yönden gelen 34 MCC 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Riva Beykoz yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

