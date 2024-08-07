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Beykoz'da Trafik Kazasına İlişkin İddianame Kabul Edildi

Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın iddianamesi kabul edildi, duruşma 30 Ekim'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:52
Beykoz'da Trafik Kazasına İlişkin İddianame Kabul Edildi

Beykoz'da Trafik Kazası Davası

Beykoz'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazası ile ilgili olarak açılan davanın iddianamesi kabul edildi.

Duruşma Tarihi Belirlendi

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi onayladı. İlk duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

Kazanın Detayları

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in 9 Temmuz'da kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracın Kavacık Mahallesi'nden FSM Caddesi'ne çıktığı sırada, 34 HUT 980 plakalı motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ile çarpıştığı belirtiliyor. Motosiklet, çarpışmanın ardından devrilerek, kaldırımda yürüyen Muammer Kızıl'a çarptı.

Kazada Yaralananlar

Olay sonucu motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve yanındaki Batın Barlas Çeki ile kaldırımda yürüyen Muammer Kızıl yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıklarında, Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği, diğer iki kişinin ise tedavi altında olduğu kaydedildi.

Şüphelinin İfadesi

İddianamede, kazanın sebebi olarak belirtilen hata ve hatalı hareketlerin Fatıma Zehra Kınık Demir'in sorumluluğunda olduğu ifade ediliyor. Şüpheli, olayda kusurlu olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Ancak trafik kaza tespit tutanağına göre, Demir'in kusurlu olduğu tespit edildi.

Hapis Cezası Talebi

İddianamede, şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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