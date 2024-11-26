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Beylikdüzü'ndeki Fabrika Yangını 90 Saatten Fazladır Sürüyor

Beylikdüzü'nde bir fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 90 saatlik müdahalesine rağmen devam ediyor. Fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:33
Beylikdüzü'ndeki Fabrika Yangını 90 Saatten Fazladır Sürüyor

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde, Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde üzerinde bulunan plastik ev gereçleri üreten 6 katlı fabrikada başlayan yangın, 23 Kasım Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında çıktı. Yangın, yaklaşık 90 saattir itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Yangın söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de birçok itfaiye ekibi destek veriyor. Yangın sırasında fabrikanın bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü bildirildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri almaya devam ediyor. Ayrıca, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır bekletilmektedir.

Yangının Durumu ve Müdahale Yöntemleri

Fabrikanın dış kısmında alevler görülmemekle birlikte, iç kısımlarda yangının devam ettiği öğrenildi. Yıkılma riski nedeniyle fabrikaya giremeyen ekipler, yangını söndürmek amacıyla robotik araçlar ve dışarıdan müdahale yöntemleri kullanıyor.

Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi ve söndürme çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6...

Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 90 saattir devam ediyor.

Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6...

Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 90 saattir devam ediyor.

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