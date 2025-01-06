Beyoğlu'nda 30 Kilogram Uyuşturucu Bulunan Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Ele Geçirildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, üzerinde ve evinde toplamda 30 kilograma yakın uyuşturucu madde bulunan bir zanlı, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Şüpheli M.Ş.A'nın Yakalanması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kamer Hatun Mahallesi'nde 53 yaşındaki M.Ş.A.'yı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramalarda, zanlının üzerinde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evde Bulunan Uyuşturucu ve Ekipmanlar

Gözaltına alınan M.Ş.A'nın Bostan Mahallesi'ndeki evinde yapılan incelemede ise 26 kilo 670 gram uyuşturucu madde, ayrıca 2 hassas terazi ve 1 paketleme makinesi bulundu.

Hukuki Süreç Başladı

M.Ş.A, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beyoğlu'nda, üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam 30 kilograma yakın uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı.

Beyoğlu'nda, üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam 30 kilograma yakın uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı.